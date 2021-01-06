سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. استعراض عسكري في نينوى بمناسبة عيد الجيش العراقي

Category: أمـن

Date: 2021-01-06T16:08:20+0000
صور.. استعراض عسكري في نينوى بمناسبة عيد الجيش العراقي

شفق نيوز/ نظمت الفرقة الخامسة عشر في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، استعراضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى المئوية لعيد الجيش العراقي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الفرقة الخامسة عشر التي تنتشر قطعاتها في مناطق غرب نينوى، أقامت الاستعراض داخل قاعدة "الكسك" العسكرية الواقعة غرب مدينة الموصل.

وتضمنت الفعالية استعراضاً بالمدرعات والآلية العسكرية والأسلحة الثقيلة، كما حضره قيادات عسكرية وأمنية عليا ومسؤولين محليين.

وأقيم اليوم في العاصمة بغداد استعراضاً عسكرياً مركزياً حضره القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

يصادف اليوم الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، حيث يحتفل العراقيون في السادس من كانون الثاني من كل عام بعيد الجيش.

related

توضيح رسمي بشأن دوي إطلاقات مدافع في المنطقة الخضراء

Date: 2021-01-04 08:13:23
توضيح رسمي بشأن دوي إطلاقات مدافع في المنطقة الخضراء