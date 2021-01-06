صور.. استعراض عسكري في نينوى بمناسبة عيد الجيش العراقي

شفق نيوز/ نظمت الفرقة الخامسة عشر في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، استعراضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى المئوية لعيد الجيش العراقي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الفرقة الخامسة عشر التي تنتشر قطعاتها في مناطق غرب نينوى، أقامت الاستعراض داخل قاعدة "الكسك" العسكرية الواقعة غرب مدينة الموصل.

وتضمنت الفعالية استعراضاً بالمدرعات والآلية العسكرية والأسلحة الثقيلة، كما حضره قيادات عسكرية وأمنية عليا ومسؤولين محليين.

وأقيم اليوم في العاصمة بغداد استعراضاً عسكرياً مركزياً حضره القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

يصادف اليوم الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، حيث يحتفل العراقيون في السادس من كانون الثاني من كل عام بعيد الجيش.