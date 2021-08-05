صور.. اخماد نيران اندلعت "فجراً" داخل مصنع حكومي للزيوت في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، عن اخماد حريق اندلع "فجراً" داخل الشركة العامة للزيوت جنوب شرقي العاصمة بغداد .

وقالت في بيان ورد إلى لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل حوض اذابة الدهون بمساحة 750 متر مربع في مصنع المأمون للزيوت في الشركة العامة للزيوت التابعة الى وزارة الصناعة في منطقة كم سارة قرب مجمع مشن جنوب شرق العاصمة بغداد .

وبينت أن الفرق طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر الحريق عن الجملونات الملاصقة لموقع الحادث واخمدت النيران بشمل تام دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية داخل المصنع .

وعلى اثر ذلك، وفق البيان، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل حوض اذابة الدهون .