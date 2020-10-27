صور.. احباط هجمات "حارقة" عبر اصحاب "التكتك" في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، الثلاثاء باعتقال عدد من خططوا لاستهداف القوات الخاصة بحماية المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية اعتقلت مجموعة من اصحاب التكتك في مدينة الصدر، الشعب، وحي اور، كانوا يحملون مسدسات ومولوتوفات وأدوات خاصة لاستهداف القوات الأمنية خلال توجههم إلى ساحة التحرير.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعددا من محافظات البلاد تظاهرات كبيرة، بالذكرى السنوية الاولى لاحتجاجات "25 تشرين".

وأصيب عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة مصادمات بينهما قرب جسري الجمهورية والسنك.

وتقول السلطات الأمنية أن اشخاصاً داخل جموع المتظاهرين هاجموا القوات الأمنية بقنابل حارقة محلية الصنع-مولوتوف- بالإضافة إلى هجمات بسكاكين اوقع عشرات الإصابات بصفوف العناصر الأمنية.