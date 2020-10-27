سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صور.. احباط هجمات "حارقة" عبر اصحاب "التكتك" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-27T03:13:26+0000
صور.. احباط هجمات "حارقة" عبر اصحاب "التكتك" في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، الثلاثاء باعتقال عدد من خططوا لاستهداف القوات الخاصة بحماية المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية اعتقلت مجموعة من اصحاب التكتك في مدينة الصدر، الشعب، وحي اور، كانوا يحملون مسدسات ومولوتوفات وأدوات خاصة لاستهداف القوات الأمنية خلال توجههم إلى ساحة التحرير.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعددا من محافظات البلاد تظاهرات كبيرة، بالذكرى السنوية الاولى لاحتجاجات "25 تشرين".

وأصيب عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة مصادمات بينهما قرب جسري الجمهورية والسنك.

وتقول السلطات الأمنية أن اشخاصاً داخل جموع المتظاهرين هاجموا القوات الأمنية بقنابل حارقة محلية الصنع-مولوتوف- بالإضافة إلى هجمات بسكاكين اوقع عشرات الإصابات بصفوف العناصر الأمنية.


related

بعد مهاجمته القوات الأمنية بقنبلة.. طفل يفقد توازنه من أعلى جسر الجمهورية ببغداد

Date: 2020-10-26 12:07:21
بعد مهاجمته القوات الأمنية بقنبلة.. طفل يفقد توازنه من أعلى جسر الجمهورية ببغداد

حفظ القانون يرد بمسيل الدموع على مجموعة "غير منضبطة" استخدمت "المولوتوف"

Date: 2020-10-25 11:14:35
حفظ القانون يرد بمسيل الدموع على مجموعة "غير منضبطة" استخدمت "المولوتوف"

متظاهرو بغداد يوسعون احتجاج التحرير صوب جسرين وسط الرصاص والدخان

Date: 2019-11-17 17:21:42
متظاهرو بغداد يوسعون احتجاج التحرير صوب جسرين وسط الرصاص والدخان

صور.. ساحة التحرير بعد ليلة دامية

Date: 2020-07-27 11:10:27
صور.. ساحة التحرير بعد ليلة دامية

فيديو.. متظاهرون يصلون التحرير رداً على اقتحامها من "القبعات الزرق"

Date: 2020-02-03 20:20:43
فيديو.. متظاهرون يصلون التحرير رداً على اقتحامها من "القبعات الزرق"

إغلاق جسري الجمهورية والسنك مع تزايد اعداد المتظاهرين بساحة التحرير

Date: 2019-10-24 21:51:39
إغلاق جسري الجمهورية والسنك مع تزايد اعداد المتظاهرين بساحة التحرير

اصابات بين صفوف المحتجين بحالات طعن وحرق لخيام الاعتصام وسط بغداد

Date: 2020-02-16 06:31:55
اصابات بين صفوف المحتجين بحالات طعن وحرق لخيام الاعتصام وسط بغداد

المتحدث العسكري باسم الكاظمي يصدر تحذيراً شديداً ويوجه طلباً للمتظاهرين

Date: 2020-10-25 15:33:30
المتحدث العسكري باسم الكاظمي يصدر تحذيراً شديداً ويوجه طلباً للمتظاهرين