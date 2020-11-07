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صورتان .. ضبط 13 مليار دينار مزيفة ومطبعة نقود في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-07T04:20:56+0000
صورتان .. ضبط 13 مليار دينار مزيفة ومطبعة نقود في بغداد

شفق نيوز/ أعلن يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم السبت عن ضبط ما لا يقل عن 13 مليار دينار عراقي مزيفة، ومطبعة لتزييف النقود في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال اللواء رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة تمكنت من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية.

واضاف انه تم العثور بداخلها على أموال مزيفة تقدر بـ13 مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها.

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