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صورتان .. سلطات الإقليم تسلم عنصرين من داعش إلى مكافحة الارهاب في العراق

Category: أمـن

Date: 2022-03-16T10:59:39+0000
صورتان .. سلطات الإقليم تسلم عنصرين من داعش إلى مكافحة الارهاب في العراق

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسليم شخصين ينتميان لتنظيم داعش، لجهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإرهابيين الاثنين هما (حسن فلاح فرحان مجول، ومرتضى لطيف مشرف مجول)"، مشيرة إلى أن "الإرهابيين الاثنين كانا عنصرين نشطين في تنظيم (داعش)".

وأوضحت أن "عملية إلقاء القبض عليهما، تمت من قبل المديرية في مدينة أربيل، ولکونهما مطلوبين من قبل جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي، وتم التسليم بناء على طلب الجهاز وبأمر قضائي في تأريخ 16 آذار لسنة 2022".

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