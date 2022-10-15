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صورتان .. انتشال جثتي صبيين أشقاء قضيا غرقاً في مياه نهر دجلة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-10-15T12:24:04+0000
صورتان .. انتشال جثتي صبيين أشقاء قضيا غرقاً في مياه نهر دجلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ تمكنت مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم السبت، من انتشال جثتين أشقاء صبية تتراوح اعمارهم بين 12 و 15 سنة كانا يمارسان السباحة في مياه نهر دجلة قرب جسر الشهداء ضمن قضاء مدينة العمارة .

وأفادت مديرية الشرطة في بيان ولد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ورود معلومات عن وجود حادث غرق سارعت مفارز قسم الشرطة النهرية الى مكان الحادث لانتشال الجثتين بعد مرور ساعات على غرقهم ، فيما تمت إحالة القضية الى مركز الشرطة المختص لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وأضافت ، ان الشرطة النهرية سبق ان وجهت نداءات عدة للأسر بعدم السماح لابنائها بالسباحة في نهر دجلة ، كونه يشكل خطراً عليهم خاصة الذين لايجيدون السباحة .

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