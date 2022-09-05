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صورة وفيديو.. الاستخبارات العراقية تطيح بقاتل موظفة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-05T16:37:26+0000
صورة وفيديو.. الاستخبارات العراقية تطيح بقاتل موظفة في بغداد

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على قاتل موظفة في أحد مصارف العاصمة بغداد.

وأوضحت وكالة الاستخبارات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية إلقاء القبض على القاتل، جاءت بعد "عمل دؤوب ومتابعة مستمرة، وخلال ساعات من ارتكابه الجريمة، وذلك بعد جمع الأدلة"، لافتة إلى عزمها "عرض اعترافات المتهم بوقت لاحق".

إلى ذلك، عثرت قوات الأمن العراقية، مساء الاثنين، على جثتي رجلين مجهولتي الهوية ضمن العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "الأولى وجدتها قوات الأمن مرمية بين الأشجار ما بين السياج الخارجي للقصر والشارع العام ضمن ساحة الدلال في منطقة الأعظمية، وبدت عليها آثار كدمات وبقع دم".

وأضاف المصدر، أن "الجثة الثانية، وجدت مرمية أسفل جسر الأئمة في بغداد، دون آثار شد خارجية، وحسب خبير الأدلة الجنائية أنها حالة وفاة مشتبه بها ولد يدل بأسباب الوفاة"، لافتا الى ان "التقرير سيكون عن طريق الطب العدلي".

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