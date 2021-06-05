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صورة .. قصف جوي تركي يستهدف مخيم مخمور للاجئين الكورد الترك بالعراق

Category: أمـن

Date: 2021-06-05T11:46:05+0000
صورة .. قصف جوي تركي يستهدف مخيم مخمور للاجئين الكورد الترك بالعراق

شفق نيوز/ شنت طائرة تركية مسيرة بعد ظهر اليوم السبت قصفا استهدف مخيم مخمور في العراق الذي يأوي لاجئين كورد من تركيا.

وذكر بيان صادر عن حزب العمال الكوردستاني اليوم، انه في تمام الساعة الواحدة وخمس وخمسين دقيقة تعرض المخيم الى قصف بطائرة مسيرة.

هذا ولم يخض البيان بأية تفاصيل أخرى.

وأكدت إدارة مخيم مخمور لوكالة شفق نيوز، تعرض المخيم لقصف من معرفة حجم الخسائر الناجمة عنه.

وأقيم المخيم في التسعينيات من القرن المنصرم عندما عبر آلاف الكورد الحدود من تركيا في خطوة تقول أنقرة إنها كانت بتحريض متعمد من حزب العمال الكردستاني.

وهدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام بأن "تطهر تركيا بذاتها مخيم مخمور" للاجئين في العراق، محذرا من توغل أكثر للقوات التركية داخل الأراضي العراقية.

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