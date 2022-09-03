صورة .. "حرامي مقبرة وادي السلام" بالنجف في قبضة الأمن متلبساً بالجرم المشهود

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة، يوم السبت، عن القاء القبض على أحد أكبر السراق في مقبرة وادي السلام قبض عليه متلبساً بالجرم المشهود معترفاً على عشرات السرقات.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد حدوث عدد كبير من السرقات داخل مقبرة وادي السلام من خلال كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها والتي تعود للزائرين من مختلف مدن العراق امر قائد شرطة النجف اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل بتشكيل فريق عمل اشرف عليه شخصياً مع مدير قسم مكافحة الاجرام وضباط ومنتسبي مكتب الكرار لمكافحة الاجرام وضباط ومنتسبي فوج الطوارئ الثاني وبعد نصب الكمائن وجمع المعلومات تم تحديد هوية السارق ومراقبته والقبض عليه متلبساً بالجرم المشهود أثناء قيامة بكسر زجاج سيارة بيكب".

وأضاف البيان أنه تم التعمق بالتحقيق معه واعترف على قيامة بتنفيذ عشرات السرقات داخل المقبرة تصل إلى أكثر من ( ٥٠) سرقة حسب ما بينه مدير مكتب الكرار لمكافحة الاجرام كما بين ان السارق صاحب عجلة ستاركس يعمل داخل المقبرة علما ان الواجب كان بالتعاون مع فوج طوارئ النجف الثاني.

وأكدت المديرية على أنه، تمت إحالة المتهم للقضاء لينال جزاءه العادل .