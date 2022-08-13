صورة .. إحباط عملية بيع طفل بمبلغ 5 الاف دولار من قبل ذويه في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، إحباط عملية بيع طفل بمبلغ 5 الاف دولار من قبل ذويه في بغداد.

وفي تفاصيل العملية اشار بيان لوكالة الاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية دقيقة مكنت ابطال الوكالة من نصب كمين محكم نتج من خلاله القبض على الاب الذي عرض أبنه للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره 5 الاف دولار أمريكي سيما أنه أدعى قبل المجيء به إلى بغداد بأن الطفل ليس أبنه بل عمد على شرائه بمبلغ 4 الاف دولار أمريكي".

واوضح البيان ان "عملية القبض تمت بالجرم المشهود ووفق احكام المادة 240 من ق.ع وتم تدوين اقواله اصوليًا وايداعه السجن فيما قرر القاضي إيداع الطفل في إحدى دور رعاية الأطفال".