صورة .. القبض على أجنبيتين بتهمة سرقة 50 الف دولار من دار سكنية في بغداد

شفق نيوز/ افادت الشرطة الاتحادية، يوم الخميس، بالقاء القبض على عاملتين تحملان جنسية اجنبية بتهمة سرقة 50 الف دولار من احد الدور السكنية في العاصمة بغداد.

وقالت قيادة الشرطة في بيان، إنه "بناءً على شكوى احد المواطنين ، ألقت قوات الشرطة الاتحادية القبض على متهمتين تحملان الجنسية الأجنبية قامتا بسرقة مبلغ مالي قدره 50 الف دولار من المنزل الذي تعملان داخله في حي العدل ببغداد".

ووفقا للبيان فإنه "وبجهد أمني سريع ومتميز تم خلاله تعميم الاوصاف والمتابعة الدقيقة لقاطع المسؤولية من قبل الدوريات والسيطرات ، حيث تمكنت مفارز الفوج الثالث اللواء الخامس من إلقاء القبض على المتهمتين في شارع الربيع واللاتي ضُبطت بحوزتهما مبلغ مالي مقداره 7500 دولار".

واشار البيان إلى أنه تمت إحالة المتهمتين والمبلغ المضبوط اصوليا إلى الجهات التحقيقية المختصة .