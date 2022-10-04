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صورة .. اعتقال امرأة قتلت زوجها بواسطة مطرقة "طخماخ" و( بلوكة) جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-10-04T11:37:17+0000
صورة .. اعتقال امرأة قتلت زوجها بواسطة مطرقة "طخماخ" و( بلوكة) جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت عن إلقاء القبض على امرأة قتلت زوجها بواسطة ( بلوكة).

وقال اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك في بيان اليوم، إنه "حال الاستخبار عن مقتل مواطن يبلغ من العمر٣٥ سنة في قضاء الشامية (قرية العتيجه) تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وجمع المعلومات".

وأكد أن قوة من مكتب مكافحة الاجرام في الشامية بأمرة مدير مكافحة الاجرام العميد هادي البيضاني فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين قد تمكنت من كشف الجريمة وإلقاء على زوجة المجنى عليه بعد مجابهتها بالادلة والبراهين حيث اعترفت بقتل زوجها بسبب خلافات عائلية".

ونقل البيان عن قائد الشرطة قوله، إن المتهمة قامت بتنفيذ جريمتها مستغلة نوم الضحية وضربة بواسطة مطرقة من الخشب ( طخماخ) ثلاثة ضربات على راسه وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قامت بضربه بواسطة ( بلوكة) على صدره حتى فارق الحياة، فيما تم تصديق أقوالها قضائيا وإجراء كشف الدلالة على محل الحادث".

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