صور.. العثور على أموال طائلة ومعادن ثمينة بين أنقاض حرب الموصل

شفق نيوز/ كشفت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الخميس، عن العثور على أموال طائلة وذهب وفضة بين أنقاض الحرب في الموصل.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شرطة محافظة نينوى وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها تنظيم داعش الارهابي خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل كان قد خبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة والذي يعرف بديوان المالية ( بيت مال المسلمين )".

وأضاف، أن "الشرطة تمكنت من ضبط المبالغ المالية والتي قيمتها:

( مليون وخمسمائة وتسعون الف دولار امريكي فئة المائة دولار )

و( سبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي )

و( خمسة عشر كغم من الفضة المقطعة لغرض طبع العملة المعدنية لداعش )

و ( اربعمائة وثمانية وخمسون غرام من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية لعصابات داعش )

و( مئتان وستة وخمسون غرام مواد معدنية مجهولة النوع ) و( سبعة عشر ونصف كغم سبائك من الفضة ).

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط اصولي بالمبالغ المبالية والمواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية، حيث ضبطت في منطقة الموصل القديمة في الجانب الايمن من المدينة".