سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

معظمهم نساء .. اعتقال 20 اجنبياً مخالفا يديرون صالات للروليت وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-08-04T07:04:31+0000
معظمهم نساء .. اعتقال 20 اجنبياً مخالفا يديرون صالات للروليت وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، يوم الخميس، بالقاء القبض على ٢٠ اجنبياً مخالفا يديرون صالات للروليت وسط بغداد

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ورود معلومات عن وجود اجانب من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون الاقامة يديرون صالات الروليت وسط بغداد، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مديرية شؤون الإقامة ومفارز من جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فضلا عن القوة الماسكة للارض، وجرى القاء القبض على ٢٠ مخالفا في إحدى الفنادق.

واضاف البيان انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق قانون الاقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ .

related

السلطات العراقية تعتقل أكثر من 130 اجنبيا وتسفر 57 منهم

Date: 2021-02-02 09:09:09
السلطات العراقية تعتقل أكثر من 130 اجنبيا وتسفر 57 منهم

اعتقال منتحل صفة ضابط عراقي استحصل اموالاً مقابل "وعود كاذبة"

Date: 2021-04-08 07:17:01
اعتقال منتحل صفة ضابط عراقي استحصل اموالاً مقابل "وعود كاذبة"

اعتقال إرهابي وآخر بدكة عشائرية في بغداد ومتهم بقتل امرأة في الديوانية

Date: 2021-09-23 20:13:05
اعتقال إرهابي وآخر بدكة عشائرية في بغداد ومتهم بقتل امرأة في الديوانية

عمليات بغداد تعلن اعتقال عشرات الارهابيين والاشتباك مع مجموعة مسلحة

Date: 2019-09-11 10:32:40
عمليات بغداد تعلن اعتقال عشرات الارهابيين والاشتباك مع مجموعة مسلحة

القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يرومون بيع فتاة مقابل مبلغ مالي في بغداد

Date: 2022-07-05 07:11:29
القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يرومون بيع فتاة مقابل مبلغ مالي في بغداد

الاستخبارات العراقية تظفر بصيد ثمين في إعتقال 17 "إرهابيا" في بغداد

Date: 2021-01-13 07:27:47
الاستخبارات العراقية تظفر بصيد ثمين في إعتقال 17 "إرهابيا" في بغداد

خلال 24 ساعة .. القبض على قاتل مهندس الكهرباء في بغداد (صورتان)

Date: 2021-11-05 10:13:54
خلال 24 ساعة .. القبض على قاتل مهندس الكهرباء في بغداد (صورتان)

الأمن العراقي يعتقل متهماً بغسيل الأموال وآخر محتال بطريقة إحترافية على "الفيسبوك"

Date: 2021-12-09 07:36:26
الأمن العراقي يعتقل متهماً بغسيل الأموال وآخر محتال بطريقة إحترافية على "الفيسبوك"