معظمهم نساء .. اعتقال 20 اجنبياً مخالفا يديرون صالات للروليت وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، يوم الخميس، بالقاء القبض على ٢٠ اجنبياً مخالفا يديرون صالات للروليت وسط بغداد

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ورود معلومات عن وجود اجانب من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون الاقامة يديرون صالات الروليت وسط بغداد، تم تشكيل فريق عمل برئاسة مديرية شؤون الإقامة ومفارز من جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فضلا عن القوة الماسكة للارض، وجرى القاء القبض على ٢٠ مخالفا في إحدى الفنادق.

واضاف البيان انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق قانون الاقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ .