صورة .. استخبارات ديالى تقتل انتحاريا خطط لتفجير نفسه خلال اعياد رأس السنة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الاربعاء بمقتل انتحاري والاستيلاء على حزام ناسف كان بجوزته بعملية نوعية شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوة من استخبارات ديالى وخلال عملية نوعية في اطراف حي "الكاطون" وقرية "الهاشميات" شمال غرب بعقوبة ,تمكنت من قتل انتحاري من داعش كان يخطط لتفجير نفسه واستهداف المحتفلين باعياد رأس السنة في بعقوبة .

وبين المصدر ان القوات الاستخبارية استولت على حزام ناسف وسلاح بحوزة الانتحاري.

واعلن جهاز الأمن الوطني يوم السبت عن القاء القبض على انتحاري ومعه ثلاثة اخرين كانوا يعدون العدة لتنفيذ هجوم خلال اعياد راس السنة الميلادية في العاصمة العراقية بغداد.

قال الجهاز في بيان ان مفارزه في محافظتي صلاح الدين و ديالى تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقاء القبض وفق اوامر قضائية على افرادها الأربعة بينهم (انتحاري) يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد.

واشار البيان الى القبض على (آمر المفرزة و ناقلٍ وجُنديّ)؛ اذ دونت اقوالهم اصولياً واعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الإستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد؛ وقد جرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.