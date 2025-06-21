صواريخ إيرانية فوق أجواء العراق وأصداؤها في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن الأصوات التي سُمعت فجراً في سماء العاصمة بغداد ناجمة عن مرور صواريخ إيرانية فوق الأجواء العراقية.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن أحد خزانات الوقود التابعة لأحد تلك الصواريخ سقط ضمن المنطقة الواقعة بين قضاء أبو غريب ومنطقة الرضوانية غربي بغداد، دون أن تسجل أية إصابات.

وكان دوي انفجار قوي قد سُمع ليلة الجمعة/السبت، في إحدى مناطق العاصمة، تزامناً مع استمرار المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، والتي دخلت أسبوعها الأول.