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صواريخ "كراد" و"كاتيوشا".. "صيد ثمين" بقبضة الاستخبارات العسكرية العراقية

Category: أمـن

Date: 2021-06-06T17:54:12+0000
صواريخ "كراد" و"كاتيوشا".. "صيد ثمين" بقبضة الاستخبارات العسكرية العراقية

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأحد، القبض على إرهابي، وضبط حزام ناسف وصواريخ نوع "كراد" ومواد شديدة الانفجار في محافظتي ديالى ونينوى.

 جاء ذلك وفق معلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع لمفاصلها الاستخبارية في قيادتي عمليات ديالى وغرب نينوى، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضحت المديرية، أن تلك المعلومات أسهمت في "ضبط كدسين للعتاد ضمت حزاماً ناسفاً، و٥ كغم من مادة الC4و٢ كغم من مادة TNT، و٣٥ قنبرة هاون مختلفة العيارات، وصاروخين نوع (كراد) و٤ صواريخ كاتيوشا وثلاث ركائز هاونات، فضلا عن ٣ حشوات قاذفة و سبطانة هاون وعلبة عتاد bkc".

وأضافت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة والفوج الثاني اللواء الرابع، القاء القبض على الارهابي في مندلي بديالى، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

ولفتت إلى أن "المفارز الهندسية للفرق أعلاه قامت برفع المواد المضبوطة والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها".

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