صواريخ تسقط قرب الحدود العراقية الكويتية مع اتساع الضربات داخل إيران

شفق نيوز- البصرة

أفادت مصادر أمنية، ليل الخميس الجمعة، بسقوط أربعة صواريخ يُعتقد أنها إيرانية قرب الحدود العراقية الكويتية، بالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة واتساع نطاق الضربات الأميركية داخل إيران.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن الصواريخ سقطت في الجانب الكويتي، على مسافة تقدر بنحو 100 متر من خط الحدود البحرية العراقية، مشيرة إلى أن عملية السقوط رُصدت من مواقع عراقية قريبة.

ولم تتضح على الفور طبيعة الصواريخ أو أهدافها المفترضة، كما لم تتوافر معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي المقابل، تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن هجمات تستهدف قواعد ومنشآت عسكرية أميركية في الكويت، تقول طهران إنها تُستخدم لإسناد العمليات الجوية والصاروخية المنفذة ضد أراضيها.

وتزامن سقوط الصواريخ قرب الحدود العراقية مع جولة جديدة من الضربات داخل إيران، إذ أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن هجوماً أميركياً استهدف مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتيل وثمانية جرحى وفق حصيلة إيرانية محدثة.

كما أعلنت السلطات الإيرانية إصابة جسر كهورستان، الواقع على محور النقل بين بندر عباس ومدينة لار، بمقذوف خلال الهجمات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بتوسيع الهجمات لتشمل محطات توليد الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، في حين حذرت إيران من أن استهداف بنيتها التحتية سيقابل برد أوسع ضد المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة.