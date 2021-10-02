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صناديق الاقتراع تنقل جواً إلى بغداد.. محافظة عراقية تضع خطتها لتأمين الانتخابات

Category: أمـن

Date: 2021-10-02T08:07:52+0000
صناديق الاقتراع تنقل جواً إلى بغداد.. محافظة عراقية تضع خطتها لتأمين الانتخابات

شفق نيوز / كشفت شرطة ديالى، يوم السبت، عن خطة تأمين الانتخابات في يوم 10 تشرين الأول الجاري، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عنصر أمني من مختلف التشكيلات الأمنية.

مصدر في إعلام الشرطة، أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "خطة الانتخابات تتضمن ثلاثة أطواق أمنية، الطوق الخارجي يتمثل بقوات الجيش، وطوقين آخرين من مسؤولية قوات الشرطة، كما أن هناك خطة أمنية يشترك فيها  أكثر 10 آلاف مقاتل في يوم الانتخابات لتأمين مراكز الاقتراع".

وأضاف المصدر، أن "القوات الامنية ستنقل صناديق الاقتراع لقيادة العمليات،  وبالتنسيق مع طيران الجيش، حيث سيتم نقلها بطائرات مروحية للعاصمة بغداد، وذلك لضمان نجاح الانتخابات البرلمانية".

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