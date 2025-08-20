العراقي "صلاح نومان".. مقتل قيادي "خطير" بتنظيم داعش في ادلب

شفق نيوز- دمشق

كشف مصدر أمني سوري، يوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية الإطاحة بقيادي خطير لدى تنظيم "داعش" في مدينة أدلب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات التحالف نفذت عملية إنزال جوي استهدفت منزلاً في بلدة أطمة شمالي إدلب، وتبين أن الهدف من العملية شخص يُعرف باسم "علي" وهو اسم وهمي.

وأضاف المصدر أنه عند اقتحام المنزل حاول المدعو "علي" الفرار بالقفز من الشرفة إلى الحديقة الخلفية، إلا أن قوات التحالف التي طوّقت المكان أطلقت النار عليه ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشار إلى أن القوات قامت بتفتيش المنزل بالكامل ومصادرة جميع الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية، كما جرى التحقيق مع صاحب المنزل.

وبعد انتهاء العملية انسحبت جميع القوات المشاركة، وتم العثور على جثة "علي" في الحديقة ونُقلت لاحقاً إلى مستشفى باب الهوى.

وأكد المصدر أن المستهدف بعملية أطمة هو "صلاح نومان"، عراقي الجنسية وقيادي بتنظيم داعش، وكان أحد أخطر المطلوبين لضلوعه في تنشيط وتحريك خلايا التنظيم داخل سوريا.

وأضاف أن نومان لجأ إلى منزل في قرية أطمة بعد ملاحقة جهاز الأمن الداخلي في مدينة الدانا بريف إدلب، وكان مختبئاً فيه برفقة زوجته وطفله ووالدته، وأدى التنفيذ إلى مقتله دون وقوع أي إصابات أو أسرى في صفوف القوة المنفذة.

في السياق، قال الخبير الأمني سرمد البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن المقتول هو صلاح نومان الموجود في قرية أطمة بمحافظة إدلب، وهو مسؤول المكتب المالي للتنظيم في بلاد الرافدين.

وأضاف أن أخاه، أبو تيسير، قُتل في قصف بسوريا بمعلومات من جهاز المخابرات العراقي.

وبالنسبة لما يُعرف باسم "أبو حفص القرشي الهاشمي"، أكد البياتي أنه غير موجود في إدلب، وتشير المعلومات إلى تواجده في إفريقيا، نتيجة تحول الضغوط على تنظيم داعش إلى غرب إفريقيا.

وأشار إلى أن العملية تمت بواسطة قوات الدلتا الأمريكية، بمعلومات من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر أمني عن مشاركة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في العملية التي أسفرت عن مقتل ما يكنى داخل التنظيم "أبو حفص الهاشمي القرشي"، الخليفة الخامس لتنظيم "داعش"، في سوريا.

وقال المصدر إن جهاز مكافحة الإرهاب ساهم بتوفير المعلومات الرئيسية والأساسية حول مكان تواجد الخليفة الخامس، وعلى إثرها نفذ التحالف الدولي عملية الإنزال وأتم الواجب.

وفجر اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل "القرشي" بعملية للتحالف الدولي في منطقة أطمة بريف إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق المصادر نفسها، بدأت العملية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشهدت محاصرة الأحياء السكنية وإطلاق نار محدود من دون وقوع اشتباكات كبيرة، فيما اعتقلت القوات عدداً من المواطنات الفرنسيات يُعتقد أنهن زوجات الخليفة المقتول.