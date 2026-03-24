صلاح الدين.. 7 إصابات على الأقل بغارتين جويتين استهدفتا مقراً للحشد الشعبي

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 7 منتسبين كحصيلة أولية إثر تعرض مقر اللواء 31 في منطقة الصينية التابعة لقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين إلى ضربتين جويتين.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في الساعة 17:50 من مساء اليوم الثلاثاء، تعرضت مقر اللواء 31 (والذي يضم أيضاً مقر الأمن ومقر الفوج الخاص للواء) في منطقة الصينية التابعة لقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين إلى ضربتين غادرتين من الطيران الحربي الصهيو-أميركي، ما أسفر عن إصابة 7 جرحى كحصيلة أولية وتضرر المقرات بالكامل".

وأشار بيان الهيئة إلى أن "هذا الاعتداء الغادر يأتي ضمن سلسلة اعتداءات غاشمة تستهدف مواقع ومقرات الحشد الشعبي في مختلف قواطع العمليات والمسؤولية".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفاد مصدر أمني في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، بتعرض مقر اللواء 31 من الحشد الشعبي في قضاء بيجي إلى قصف جوي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في سياق قصف شبه يومي تتعرض له مقرات ومواقع الحشد الشعبي في مختلف المحافظات العراقية، إلا أن الأنبار ونينوى وبابل نالت الحصة الأكبر من هذه الهجمات التي تتجه أصابع الاتهام فيها نحو الجانب الأميركي بحسب بيانات رسمية لهيئة الحشد الشعبي ومسؤولين وسياسيين عراقيين.