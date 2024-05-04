صلاح الدين وأربيل.. مصرع طفلة غرقاً والإطاحة بسوريين هددا سيدات بنشر صورهن

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع طفلة غرقاً، في محافظة صلاح الدين، واعتقال شخصين يحملان الجنسية السورية هددا سيدات بنشر صورهن في أربيل.

وقال مصدر في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات توفيت بحادث غرق في مشروع ماء الاسحاقي بناحية الحاتمية في محافظة صلاح الدين عندما حاولت ملئ اسطوانة "بطل" ماء من المشروع"، مبيناً أن "الطفلة سقطت في المشروع".

في السياق، أعلنت مديرية اسايش اربيل، اعتقال متهمين هددا سيدات بنشر صورهن. وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "متهمين (ع، خ، ح) و (م، أ، س) يحملان الجنسية السورية قاما بتهديد سيدات بنشر صورهن بالوسائل الاجتماعية مقابل المال، وبعد صدور امر القاء القبض عليهم من قبل قاضي تحقيق اسايش اربيل، استطاعت قواتنا ان تلقي القبض عليهما".