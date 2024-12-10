صلاح الدين وبغداد ..انتشال جثة مدني غرق مع ابنته وإصابة امرأة بسلاح زوجها الضابط

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في مستشفى قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، بانتشال جثة أب حاول انقاذ ابنته عند غرقها حيث تم العثور على جثته في سدة سامراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإنقاذ في سدة سامراء تمكنت ظهر اليوم من انتشال جثة المدعو (عبد الرزاق حمد) والذي غرق في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي حيث كان يحاول انقاذ ابنته التي سقطت في نهر دجلة".

وأضاف المصدر أن" الجثة كانت متفسخة لبقائها في النهر بحدود 15 يوما، وتم سحبها،ونقلت الى دائرة الطب العدلي بعد التعرف على هوية الشخص الغريق حيث كان يحمل في ملابسه أوراقا ثبوتية".

وتابع المصدر أن "بوابات سدة سامراء منعت الجثة من المرور من خلالها، وبقيت الجثة معلقة لحين رؤيتها من قبل عاملين في سدة سامراء".

وأبلغ مصدر في 25 تشرين الثاني الماضية وكالة شفق نيوز، بأن "طفلة بعمر سبع سنوات كانت تعلب بجوار نهر دجلة قرب قرية البو طعمة التابعة لقضاء بيجي (40كم شمالي صلاح الدين)، وعند نزولها لأطراف النهر جرفتها المياه فسارع والدها لإنقاذها ولكنه غرق معها".

وأضاف المصدر أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة الطفلة، وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي، فيما واصلت البحث عن جثة والدها البالغ من العمر 30 عاماً".

وفي حادث آخر قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن امرأة أصيبت بجروح

نتيجة تعرضها الى اطلاقة نارية عن طريق الخطأ أثناء سقوط مسدس زوجها والذي يعمل ضابطا برتبة عميد في الداخلية.

وبين أن الحادث وقع داخل مرآب منزل الزوجين ضمن منطقة زيونة شرقي بغداد، مشيرا الى انه تم المرأة الى المستشفى، والتحفظ على زوجها إجراء اصولي.

وفي حادث ثالث قال المصدر ذاته، إن شابا مواليد العام 2021 انتحر داخل منزله بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس في منطقة الغزالية ببغداد.

وحسب رأي خبير الأدلة ان الحالة مشتبه بها، وعليه فتح تحقيق لمعرفة ملابساته ان كان انتحارا أو حادثا جنائيا، وفقا للمصدر.