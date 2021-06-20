صلاح الدين وبغداد.. الحبس لـ"شرطي مبتز" والاطاحة بعصابة خطف ومخدرات

شفق نيوز/ ذكر مصدر محلي في صلاح الدين، اليوم الأحد، عن اصدار محكمة الجنايات في المحافظة حكماً بالحسب لمدة اربعة أشهر على شرطي احتال وابتز على ذوي الضحايا المغيبين خلال عمليات التحرير.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قاضي التحقيق في محكمة المحافظة اصدر حكماً حضورياً بالحبس لمدة اربعة اشهر على شرطي، قام بابتزاز عوائل المغيبين من ابناء المحافظة والاحتيال عليهم واخذ اموال منهم بالاشتراك مع شخص اخر من احدى المحافظات الجنوبية الذي صدرت بحقه اوامر قبض".

وبين أن "الشرطي (هـ،خ،أ) المنسوب الى مديرية شرطة محافظة صلاح الدين قد حكم عليه بالحسب لمدة اربعة اشهر بعد استحصاله اموال من عوائل المغيبين لقاء الكشف عن مصيرهم دون حصولهم على اي نتيجة، ما دفعهم لتقديم شكوى بحقه الامر الذي دفع قاضي التحقيق لأصدار الحكم حضوريا بحقه".

من جانبها أفادت عمليات بغداد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، بضبط كدس من المواد المتفجرة والقبض على عصابة للخطف والسرقة وتجارة المواد المخدرة.

وفي التفاصيل، قالت إن فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت من ضبط كدس للمواد المتفجرة احتوى على عبوتين ناسفتين عبارة عن قذائف عيار 155 ملم مع 4 قداحات تفجير ولفات من أسلاك التفجير، كانت مخبأة تحت الأرض ضمن مناطق جنوب بغداد، مشيرة إلى رفعها بدون حادث.

وفي السياق ذاته أوضح البيان، أن فرقة المشاة الحادية عشر وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ومكافحة الإجرام تمكنت من مداهمة أحد الدور في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد وألقت القبض على عصابة خطف وسرقة مكونة من ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة ودراجة نارية وعجلة مسروقات.

كما ألقت القبض، وفق البيان، على 6 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم اثنين بتعاطي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم 133 غم من مادة الكرستال، من قبل قوات الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بالإضافة الى القبض على 3 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة من قبل قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية في جانب الكرخ.