سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صلاح الدين.. هجوم لداعش يودي بحياة عنصرين بالحشد العشائري وإصابة 3 آخرين

Category: أمـن

Date: 2020-10-26T17:30:04+0000
صلاح الدين.. هجوم لداعش يودي بحياة عنصرين بالحشد العشائري وإصابة 3 آخرين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بأن تنظيم داعش شن هجوما على نقاط مرابطة للحشد العشائري في اطراف ناحية يثرب جنوبي المحافظة.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من داعش هاجموا نقاط مرابطة تابعة للحشد العشائري في قرية "المزاريع" شرقي ناحية يثرب ما أودى بحياة عنصرين من الحشد واصابة 3 اخرين بجروح متفاوتة".

واكد ان "تعزيزات امنية من الفوج 13 للجيش العراقي ولواء 41 من الحشد العشائري وصلت الى موقع الهجوم للتصدي لعناصر داعش واشتبكت معها واجبرت عناصر التنظيم على الفرار الى مناطق بعيدة عن موقع الحادث".

وتشهد مناطق صلاح الدين هجمات وتعرضات مستمرة بسبب طبيعتها الجغرافية الوعرة التي سهلت تواجد المسلحين والاوكار والملاذات الامنة الى جانب قلة التعزيزات العسكرية اللازمة لمسك واحتواء المناطق والقصبات الساخنة.


related

تفجير يودي بحياة قائد بالحشد في صلاح الدين

Date: 2020-07-17 13:19:34
تفجير يودي بحياة قائد بالحشد في صلاح الدين

مقتل واصابة 3 عناصر من الحشد قرب بغداد بهجوم هو الثالث من نوعه خلال ساعات

Date: 2019-12-02 06:04:54
مقتل واصابة 3 عناصر من الحشد قرب بغداد بهجوم هو الثالث من نوعه خلال ساعات

العراق يشرع بعمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة داعش حتى الحدود السورية

Date: 2020-05-17 08:04:54
العراق يشرع بعمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة داعش حتى الحدود السورية

في عملية "كبرى".. الإطاحة بخلية "إرهابية" بصلاح الدين

Date: 2020-08-21 16:50:19
في عملية "كبرى".. الإطاحة بخلية "إرهابية" بصلاح الدين

مقتل وإصابة 4 أشخاص بهجوم لـ"داعش" على مغاوير صلاح الدين

Date: 2020-02-08 13:39:00
مقتل وإصابة 4 أشخاص بهجوم لـ"داعش" على مغاوير صلاح الدين

بفوج قتالي .. محافظة عراقية تعزز حدودها مع اقليم كوردستان

Date: 2020-06-18 12:35:12
بفوج قتالي .. محافظة عراقية تعزز حدودها مع اقليم كوردستان

مقتل 2 من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك

Date: 2019-11-22 07:40:16
مقتل 2 من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك

شمال بغداد .. اشتباكات بين مقاتلين قبليين واهالي يؤدي لمقتل واصابة اربعة اشخاص

Date: 2019-06-07 22:12:20
شمال بغداد .. اشتباكات بين مقاتلين قبليين واهالي يؤدي لمقتل واصابة اربعة اشخاص