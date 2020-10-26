صلاح الدين.. هجوم لداعش يودي بحياة عنصرين بالحشد العشائري وإصابة 3 آخرين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بأن تنظيم داعش شن هجوما على نقاط مرابطة للحشد العشائري في اطراف ناحية يثرب جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من داعش هاجموا نقاط مرابطة تابعة للحشد العشائري في قرية "المزاريع" شرقي ناحية يثرب ما أودى بحياة عنصرين من الحشد واصابة 3 اخرين بجروح متفاوتة".

واكد ان "تعزيزات امنية من الفوج 13 للجيش العراقي ولواء 41 من الحشد العشائري وصلت الى موقع الهجوم للتصدي لعناصر داعش واشتبكت معها واجبرت عناصر التنظيم على الفرار الى مناطق بعيدة عن موقع الحادث".

وتشهد مناطق صلاح الدين هجمات وتعرضات مستمرة بسبب طبيعتها الجغرافية الوعرة التي سهلت تواجد المسلحين والاوكار والملاذات الامنة الى جانب قلة التعزيزات العسكرية اللازمة لمسك واحتواء المناطق والقصبات الساخنة.



