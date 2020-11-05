صلاح الدين.. هجوم بقنبلة يستهدف منزل موظف بسبب انتماء ابنه لداعش

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الخميس، بأن مجهولين هاجموا منزل موظف بقنبلة في اطراف قضاء الشرقاط شمالي المحافظة بسبب انتماء ابنه لتنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين القوا قنبلة "رمانة " على منزل احد الموظفين في مصفى بيجي في منطقة "الحي العسكري" في اطراف قضاء الشرقاط بعد رفضه تهديدات الترحيل من منزله لمرات عدة".

واضاف المصدر، أن "مجهولين هددوا الموظف بالتصفية مرات عدة في حال رفضه الرحيل الى خارج الشرقاط بسبب انتماء ابنه الى تنظيم داعش ومشاركته في عمليات ارهابية طالت اهالي الشرقاط خلال فترة سيطرة داعش على القضاء 2014-2016".

ويقع قضاء الشرقاط على بعد ١٢٥كم شمال العاصمة تكريت وتشهد اطرافه الشمالية حوادث أمنية وتوترات بين الحين والآخر بسبب قربها من معاقل داعش في جبال حمرين ومكحول الممتدة بين عدة محافظات في العراق.