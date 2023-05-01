صلاح الدين.. نزاع يوقع 5 ضحايا ومصابين بينهم ضابط أمن ومنتسب بالحشد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بسقوط 5 ضحايا ومصابين جراء نزاع عائلي مسلح جنوبي المحافظة.

وقال مصدر في اعلام شرطة صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، ان النزاع وقع بين أولاد العم في قرية البو نصيف التابعة لقضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين بسبب مشكلة عائلية.

وأضاف أن الحادث أسفر عن سقوط 3 ضحايا ابرزهم ضابط شرطة برتبة عقيد منسوب الى مركز شرطة الدجيل ( العقيد محمد علي ابراهيم الخزرجي) ومنتسب بالحشد يدعى يونس دحام ومدني اخر، وجرح اثنين من المدنيين.