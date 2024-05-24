صلاح الدين.. مقتل شخص على يد شقيقه بسبب أرض زراعية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، يوم الجمعة، بأن شخصاً أقدم على قتل شقيقه رمياً بالرصاص بسبب خلاف على أرض زراعية.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 32 عاماً أردت الاستحواذ على أرض زراعية وحرمان شقيقه الأصغر من الاستفادة منها، وتطور الأمر إلى مشاجرة حيث قام الأول باستخدام السلاح وأردى شقيقه قتيلاً بثلاث رصاصات".

وأشار إلى أن "الجاري فرّ إلى جهة بعد تنفيذه الجريمة، فيما توجهت الشرطة إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في كركوك وفتحت تحقيقاً بالحادث".