صلاح الدين.. مطالبات بتأمين أنبوب نفط استراتيجي من خطر داعش

شفق نيوز/ طالبت محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، وزارة الدفاع والداخلية، بمعالجة ثغرات ومناطق رخوة أمنيا شرقي المحافظة، وتأمين حماية انبوب نفطي استراتيجي مهدد بالاستهداف من قبل عناصر داعش.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن صلاح الدين جاسم الجبارة، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مناطق رخوة أمنيا تمتد من قاطع الفتحة شرق المحافظة وصولا الى تلال حمرين وبمساحة 16 كم2 وتشهد نشاطا ملحوظا لمفارز داعش محدودة العدد إلا أنها تشكل خطرا يستهدف القطعات الأمنية ومناطق نفطية".

وأضاف الجبارة، أن "عناصر ومفارز داعش وبأعداد لا تتجاوز أصابع اليد تقوم بتفجير الآبار والمرشات الزراعية وقتل عدد من المواطنين والمزارعين لاجبارها على التعاون معها وعدم التعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وطالب وزارة الدفاع بـ"حماية أنبوب للغاز والنفط يخرج من حقول عجيل شرقي صلاح الدين لمصافي الشمال وكهرباء ملا عبدالله، وأن بدون حماية أمنية من شرطة النفط سيهدد نشاط العصابات الإجرامية القرى القريبة بالرحيل".

وأشار الجبارة، إلى أنه طالب قائد جهاز مكافحة الإرهاب بـ"دعم وتأمين القاطع الاستراتيجي وتنفيذ ضربات جوية"، لافتا إلى وجود "متعاونين واتصالات ونقل مواد غذائية يستوجب على الأجهزة الأمنية كشفهم وإحالتهم للقضاء أيا كان عنوانهم".

وشدد عضو لجنة الأمن النيابية، على ضرورة "تطهير الحواضن الارهابية في مناطق ساخنة في صلاح الدين ومنعها من دعم وإيواء عناصر ارهابية تنفذ ضربات وهجمات خاطفة وتختفي في تلك الحواضن وبعناوين يصعب على الأجهزة الأمنية كشفها".

وتشهد مناطق صلاح الدين حوادث أمنية وتذبذبا في الاستقرار الأمني بسبب وجود جيوب ومفارز متنقلة لتنظيم داعش في المناطق الوعرة المحيطة بالوحدات الإدارية وحدود صلاح الدين مع محافظات ديالى وكركوك ونينوى والأنبار.