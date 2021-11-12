صلاح الدين.. مطالبات باستخدام الطائرات لمعالجة "بؤر الموت" المستعصية

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في صلاح الدين بمعالجات جوية مستمرة لبؤر وأوكار داعش المستعصية امنية شرقي صلاح الدين واطراف كركوك.

وقال قائممقام قضاء امرلي شرقي صلاح الدين عادل شكور الامرلي لوكالة شفق نيوز؛ ان "المناطق الممتدة من تلال حمرين في اطراف كركوك وصولا الى شرقي صلاح الدين وغربي امرلي مناطق مستعصية امنيا؛ ولم تعالج بشكل تام طيلة السنوات الماضية وهي ملاذات آمنة لتنظيم داعش ومنطلقا لعملياته الإرهابية".

وبين الامرلي؛ أن "المناطق الممتدة بين غربي الطوز الى اطراف كركوك وعرة ومعقدة امنيا، ولا يمكن مسكها او احتواء خطرها الا بضربات جوية مكثفة ومستمرة وتفكيك تجمعات داعش المنتشرة والمستوطنة فيها منذ سنوات طويلة ولا زال خطرها قائما وتهدد أمن آمرلي".

واكد الامرلي ان "عناصر داعش تتنقل بحرية في المناطق المذكورة انفا باستخدام دراجات نارية او الدواب في المناطق المعقدة ما يتطلب عمليات استباقية ونوعية لإنهاء وجود بؤر مميتة وخطر امني مستفحل".

وأشار قائممقام امرلي؛ الى ان "حادثة بحيرة العظيم جرس انذار حيال يؤكد تزايد وتنامي خطر داعش في المناطق المحيطة بالبحيرة والممتدة من جنوب كركوك الى غرب امرلي".

وشهد قضاء آمرلي قبل أيام عدة هجوما لداعش استهدف صيادين في بحيرة العظيم غربي القضاء أسفر عن مقتل واصابة 8 مدنيين وعناصر في الحشد واختطاف صياد أسماك.

ويبعد قضاء آمرلي مسافة 30 كم جنوب غرب قضاء طوز خورماتو، وتقع وسط سلسلة جبال حمرين متصلة من جهة الشرق بناحية جلولاء في ديالى ومن الجنوب بناحية العظيم ومن الشمال بقضاء طوز خورماتو ومن الغرب قرى تتبع الى مدينة تكريت ويبلغ سكانها أكثر من 50 ألف نسمة.