صلاح الدين.. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط بحادث سير مروع

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع واصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة بحادث سير جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "موظفاً في الصحة لقي مصرعه وأصيب ضابط شرطة برتبة رائد ومفوض آخر كانوا برفقته جراء اصطدام عجلة كانوا يستقلونها بسيارة أخرى في ناحية الحردانية، شمالي قضاء الضلوعية، جنوبي صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "المصابين تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة الضحية الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد عددا من المحافظات العراقية تصاعداً بالحوادث المرورية بسبب إهمال قواعد السلامة أو تضرر منظومة الطرق.