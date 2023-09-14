صلاح الدين.. مصرع مدني بحادث مروع ونداء عن "أجسام غريبة" في مركز المحافظة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع مدني جراء حادث مروري مروع جنوب شرق تكريت مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدنيا لقى مصرعه بعد انقلاب عجلته على طريق ناحية المعتصم جنوب شرق تكريت، ما أدى إلى وفاته بالحال، موضحا أن جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد أغلب المحافظات تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.

وفي صلاح الدين أيضا، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات أنها عالجت 16 مخلفاً حربياً في مدينة تكريت مركز المحافظة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن نداء ورد الى خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود اجسام غريبة في مدينة تكريت وعلى الفور توجهت مفرزة مختصة الى محل الحادث وبعد إجراء الكشف تبين وجود 16 مخلفا حربيا من مخلفات المجاميع الإرهابية، مؤكدة أنه تمت معالجتها وفق الإجراءات القياسية.

وتسعى كوادر مديرية مكافحة المتفجرات في عموم العراق لتطهير المدن من مخلفات العمليات الارهابية، وفق البيان.