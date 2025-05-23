صلاح الدين.. مشاجرة بـ"التواثي" تخلف مصاباً ومعتقلين و"جسم غريب" يطلق عملية أمنية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، باعتقال أطراف مشاجرة استخدمت فيها "التواثي" بأطراف مدينة تكريت، فيما انطلقت عملية تفتيش أمنية في قضاء بيجي عقب ورود بلاغ من أحد المواطنين عن وجود "جسم غريب" في إحدى القرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً نشب بين عائلتين في أطراف مدينة تكريت تطور إلى مشاجرة مسلحة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة العصيّ (التواثي)، ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بجروح نتيجة إطلاق نار".

وأضاف أن "الشرطة تدخلت سريعاً واعتقلت جميع أطراف المشاجرة، بما فيهم مطلق النار، وفتحت تحقيقاً بالحادث لاتخاذ الإجراءاتالقانونية".

من جانب آخر، ذكر المصدر أن قوة مشتركة من فوج طوارئ صلاح الدين الأول، واستخبارات ومكافحة الإرهاب في بيجي، وقسم شرطة بيجي، وبمشاركة خبير متفجرات، نفذت واجب تفتيش في قرية النور التابعة لقضاء بيجي، بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين بعثوره على "جسم غريب".

وبين أن العملية أسفرت عن العثور على جليكان سعة 20 لتراً يحتوي على مادة نترات الأمونيا، ومسطرة ضاغطة، وقذيفتي مدفع عيار 40ملم، (مكونات عبوة ناسفة) من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار المصدر إلى أنه "تم إتلاف المواد في موقعها".