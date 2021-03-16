صلاح الدين.. مسلحون يختطفون سائقا ويقتادوه إلى جهة مجهولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء، باختطاف مدني من قبل مجهولين في اطراف مدينة تكريت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ستاركس قاموا بايقاف صاحب سيارة ريو تكسي صفراء اللون وقاموا بضربه و اجباره على دخول السيارة واقتياده الى جهة مجهولة حسب الشهود".

واضاف المصدر؛ أن "الأجهزة الأمنية والاستمرارية تواصل عمليات التحري والملاحقة للوصول إلى المخطوفين وسط تساؤلات عن كيفية عبور الخاطفين لنقاط التفتيش في اطراف تكريت".

وتشهد مناطق صلاح الدين عمليات خطف بين الحين والآخر في المناطق البعيدة عن المدن والطرق المعزولة عن المراقبة الأمنية.