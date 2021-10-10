صلاح الدين.. قتيل وجريحان بإطلاق نار احتفالاً بـ"فوز" مرشح للانتخابات

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأحد، بمقتل مدني وإصابة اثنين آخرين إثر إطلاق نار عشوائي احتفالا بـ"فوز" أحد المرشحين في قضاء الشرقاط.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مدنياً قُتل وأصيب اثنان آخران بإطلاق نار عشوائي من قبل أنصار المرشح والنائب السابق في البرلمان مقدام الجميلي احتفالا بفوز الأخير في الانتخابات".

وأضاف أن "الحادث وقع في قرية جميلة في الساحل الأيمن لقضاء الشرقاط، وأن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من مطلقي النار، وفتحت تحقيقا بالحادث".

ولم تعلن مفوضية الانتخابات نتائج عملية الاقتراع لغاية الآن.