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صلاح الدين.. ضحيتان بحادثين منفصلين بقضاء العلم

Category: أمـن

Date: 2020-11-06T18:59:13+0000
صلاح الدين.. ضحيتان بحادثين منفصلين بقضاء العلم

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بمصرع شخصين بحادثين منفصلين في قضاء العلم شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن عثرت على شخص مقتول في فراشه وزوجته مقيدة في قضاء العلم وتم نقل الجثة الى الطب العدلي"، موضحا أن "السلطات الامنية  فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث".

وبين ان "الضحية من سكان قضاء الحويجة ونزح الى ناحية العلم قبل سنوات عدة  مرجحا اسباب الحادث الى ثأرات شخصية او عشائرية".

وفي حادث اخر افاد المصدر نفسه بان "شجارا بين اقارب "اولاد عم" نشب في قضاء العلم تطور الى تبادل اطلاق النار  ما تسبب باصابة شاب باحد الاطلاق ومقتله بالحال".


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