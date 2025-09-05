صلاح الدين.. إصابات بإطلاق نار وحادث سير

شفق نيوز- صلاح الدين

شهدت محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الجمعة، حادثين منفصلين أحدهما في مدينة تكريت مركز المحافظة والآخر في طوزخورماتو شرقي المحافظة، حسبما أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وأوضح المصدر، أن "القوات الأمنية ألقت القبض في مدينة تكريت على متهم أطلق النار على شقيقه إثر مشاجرة عائلية، ما أسفر عن إصابته بجروح، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي حادث منفصل داخل مدينة طوزخورماتو، أصيب شخصان بجروح متفاوتة جراء تصادم مركبة "ستوتة" بسيارة أخرى قرب مقر الجبهة التركمانية، حيث تم نقلهما إلى المستشفى، فيما فتحت شرطة المرور تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.