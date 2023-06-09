صلاح الدين.. سونار أمني يبث "مواد اشعاعية سامة"

شفق نيوز/ حذرت مديرية بيئة صلاح الدين من خطر إشعاعي يهدد حياة المواطنين.

وقال مدير الدائرة محمد مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز فحص المركبات من المواد المتفجرة في مدخل قضاء سامراء الرابط مع قضاء الدور يحوي جهاز سونار يبث مواد اشعاعية سامة تهدد بكوارث صحية وفقا للفحوصات التي أجرتها وحدة الوقاية من المواد المشعة في دائرة بيئة صلاح الدين".

وطالب مجيد برفع الجهاز وإنقاذ المدنيين من خطر إشعاعي يبثه جهاز السونار.

وأشار مجيد الى مخاطبة دائرته لوزارة الداخلية والجهات المعنية برفع جهاز السونار الا ان الطلب لم يلق أي استجابة حتى الآن.