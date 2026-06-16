صلاح الدين.. رجل يقتل زوجته والقبض على مطلوبين بقضايا إرهاب وخطف وسرقة

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بمقتل امرأة على يد زوجها في قضاء الشرقاط شمالي المحافظة، فيما أعلنت قيادة شرطة المحافظة، القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً أقدم على قتل زوجته داخل منزلهما في قرية شكرا التابعة لقضاء الشرقاط، لأسباب ما تزال غير معروفة"، مبيناً أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تنفيذ سلسلة عمليات أمنية استباقية ضمن خطة الأمن المناطقي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق قضايا قانونية مختلفة، شملت قضايا إرهابية وفق المادة (4 إرهاب)، وقضايا سرقة وفق المادة (446 عقوبات)، وقضايا خطف وفق المادة (421 عقوبات)، فضلاً عن قضايا تزوير وفق المادتين (289) و(295) من قانون العقوبات".

وأكدت القيادة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، مشددة على "استمرار تنفيذ خطة الأمن المناطقي والعمليات الاستباقية لملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على أمن المواطنين في عموم المحافظة".