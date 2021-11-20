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صلاح الدين.. رجل يقتل ابنه بسبب البصق عليه

Category: أمـن

Date: 2021-11-20T17:52:14+0000
صلاح الدين.. رجل يقتل ابنه بسبب البصق عليه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم السبت، بأن رجلا قتل ابنه بسبب بصق الأخير على والده في سامراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا أقدم على قتل ابنه عمدا في حي الشهداء بقضاء سامراء"، مبينا أنه "عند احضار الضحية إلى المستشفى نكر الرجل فعلته وقال إن ابنه سقط من السطح".

وتابع المصدر أن "والدة الشاب الضحية اعترفت بقيام زوجها بقتل ابنها بسبب التجاوز عليه"، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت الرجل للتحقيق معه.

إلى ذلك، نقل مقربون من العائلة لمراسل وكالة شفق نيوز، أن "سبب الحادث يتمثل بقيام الضحية بالبصق على والده".

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