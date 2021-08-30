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صلاح الدين.. داعش يهاجم منزل شيخ الأحباب والحشد يتصدى

Category: أمـن

Date: 2021-08-30T07:25:45+0000
صلاح الدين.. داعش يهاجم منزل شيخ الأحباب والحشد يتصدى

شفق نيوز / شن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، صباح الاثنين، هجوماً على منزل شيخ الأحباب في ناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين.

وعارف الأحبابي، هو شيخ عشيرة الأحباب في محافظة صلاح الدين، وهي عشيرة عريقة تمتد جذورها إلى محافظة بابل.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "منزل شيخ الأحباب الدكتور عارف الأحبابي، في قرية الأخبار التابعة لناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين، تعرض لهجوم شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائري كافة، بالإضافة إلى أهالي القرية، تصدوا جميعاً للتعرض، ما أدى إلى هرب العناصر الإرهابية".

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