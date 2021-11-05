صلاح الدين.. داعش يهاجم الحشد ويوقع ضحية وجريحين اثنين

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بسقوط ضحية ومصابين اثنين من الحشد الشعبي مساء يوم الجمعة بهجوم لداعش في صلاح الدين.

وقال قائممقام الدجيل عبد العزيز فزع لوكالة شفق نيوز إن "عناصر داعش هاجمت نقطة للحشد الشعبي لواء 42 التابع لعصائب اهل الحق في منطقة سيد غريب جنوبي قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين".

وأكد أن "الهجوم أسفر عن سقوط ضحية من الحشد وإصابة اثنين آخرين بعد اشتباكات بين الحشد وداعش أفضت إلى هروب المهاجمين"، مبينا أن "الهجوم وقع من جهة قاطع الفرحاتية الحدودي مع الدجيل".

وتتعرض مناطق جنوب الدجيل لهجمات بين الحين والآخر لقربها من المناطق الساخنة التي تشهد نشاطا لبؤر داعش المتخفية في البساتين والقرى الزراعية.