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صلاح الدين.. داعش يعدم مزارعاً وإحباط تعرض استهدف أبراج الطاقة

Category: أمـن

Date: 2021-04-20T05:01:24+0000
صلاح الدين.. داعش يعدم مزارعاً وإحباط تعرض استهدف أبراج الطاقة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين بقيام عناصر داعش باعدام مزارع في منزله، فيما تصدت شرطة الطاقة لتعرض شنه عناصر التنظيم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش اقتحمت منزل المواطن (حسن جبار العباسي) واعدمته لأسباب مجهولة في منطقة العباسي شمالي سامراء جنوب شرق تكريت.

وأضاف المصدر ووفقا لإفادات الاهالي ان المواطن العباسي عمل في الحشد العشائري وان اعدامه تم لأسباب انتقامية.

وفي حادث اخر اكد المصدر نفسه إحباط هجوم لداعش حاول استهداف ابراج لنقل الطاقة الكهربائية، في العباسي.

وذكر المصدر ان شرطة الطاقة اشتبكت مع عناصر داعش لنحو ساعتين واجبرتها على الفرار دون اي خسائر او اصابات بين صفوف الشرطة.

وشهدت ناحية العباسي التابعة لسامراء والتي تقع على بعد 22 كم جنوب شرقي المدينة 3 حوادث امنية خلال الـ 48 ساعة الماضية بعدما أعدم عناصر داعش منتسبا في الشرطة الاتحادية اضافة الى اعدام المزارع ومهاجمة ابراج للطاقة.

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