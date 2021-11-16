صلاح الدين.. داعش يعاود حرب المنشورات في بلدة آمنة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بالعثور على منشورات لتنظيم داعش، في أطراف قضاء آمرلي شرقي محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "السلطات الأمنية عثرت على كتابات في أماكن عدة على الأرض لتنظيم داعش بعناوين (دولة الخلافة باقية) شمال غربي آمرلي ضمن محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "بحسب البرقيات الاستخبارية فإن داعش يعتزم شن هجمات وحوادث تستهدف أطراف آمرلي وطوزخورماتو، وأن المنشورات تمهيد ورسائل لإرباك الوضع الأمني والمجتمعي".

ولفت إلى أن "مناطق أطراف آمرلي تطلب تعزيزات أمنية وتسليحية لمواجهة تهديدات داعش وتحركاته المتصاعدة خلال الفترات الأخيرة، منطلقا من مناطق الزركة وأطراف كركوك الساخنة والشاغرة أمنياً".

ويبعد قضاء آمرلي 30 كم جنوب غرب طوزخرماتو ويحاذي ناحية جلولاء شرقا، وناحية العظيم جنوبا، ومحاط بمناطق وعرة جغرافيا تحوي أوكار وبؤر لداعش لم تشهد أي عمليات أمنية ناجعة طيلة الأعوام الماضية.