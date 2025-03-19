صلاح الدين.. "داعشي" يفجر نفسه بعد محاصرته من القوات الأمنية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوة من الجيش العراقي تمكنت من محاصرة مجموعة من عناصر تنظيم داعش ما دفع أحدهم إلى تفجير نفسه، شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية وصلت إلى الفوج الثاني في اللواء 88 من الجيش العراقي، تفيد بوجود تحركات لعناصر داعش، وعلى الفور تحركت قوة من الفوج ورصدت مساء اليوم، أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولتهم الانتقال إلى الطريق الرابط بين ناحية سليمان بيك وجبال بلكانة ضمن قضاء طوزخورماتو (75كم شرق صلاح الدين)، ونجحت في تطويق المجموعة".

وأضاف أن "القوة الأمنية تعاملت مع المجموعة الإرهابية وتمكنت من إصابة أحدهم، في حين قام آخر بتفجير نفسه، بينما لاذ الاثنان الآخران بالفرار باتجاه جبال بلكانة"، مؤكداً أن "قوات الجيش حاصرت المنطقة وقامت بحملة تمشيط للقبض على العنصرين الفارين".