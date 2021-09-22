صلاح الدين.. حملات استباقية لتأمين طرق الزوار مع محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاربعاء، بانطلاق حملات امنية استباقية ووقائية لتأمين خطة الاربعين وطرق مرور الزائرين بين المحافظة وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات امنية مشتركة نفذت حملات تفتيش وتمشيط للمناطق الحدودية بين صلاح الدين وبغداد وبين ديالى وصلاح الدين لتأمين طرق مرور الزائرين نحو بغداد والتوجه لاداء زيارة الاربعين".

واكد المصدر، "تأمين طريق بغداد – صلاح الدين أمام الزائرين المشاة والعجلات المارة ضمن اجراء سنوي واستنفار تام لحين انتهاء مراسيم الزيارة الاربعينية في مدينة كربلاء".

واضاف ان "القوات الامنية شنت حملات شاملة عند حدود صلاح الدين – ديالى لمنع عناصر داعش من التسلل نحو طرق الزائرين وشن هجمات ارهابية او حوادث تستهدف الزائرين"، مشيرا الى ان "الخطة تسير بمضامينها الصحيحة دون اي مشاكل تذكر".

ولفت الى ان "القوات الامنية امنت الطرق المؤدية الى سامراء والتي يقصدها الزائرين بالتزامن مع زيارة الاربعين وبمشاركة جميع القطعات والقوى الساندة".