صلاح الدين.. إحباط هجوم على أبراج نقل الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، يوم الاثنين، عن احباط خبراء مكافحة المتفجرات في صلاح الدين هجوما استهدف ابراج نقل الطاقة الكهربائية.

وقال اعلام المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود اجسام غريبة في قرية السلام ضمن قضاء تكريت، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف عليه تم معالجة عبوتين لاصقتين محلية الصنع".

واوضح، أن "العملية كانت تستهدف ابراج نقل الطاقة الكهربائية وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".