سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صلاح الدين.. إحباط هجوم على أبراج نقل الطاقة الكهربائية

Category: أمـن

Date: 2021-07-12T15:03:12+0000
صلاح الدين.. إحباط هجوم على أبراج نقل الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، يوم الاثنين، عن احباط خبراء مكافحة المتفجرات في صلاح الدين هجوما استهدف ابراج نقل الطاقة الكهربائية.

وقال اعلام المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين يفيد بوجود اجسام غريبة في قرية السلام ضمن قضاء تكريت، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف عليه تم معالجة عبوتين لاصقتين محلية الصنع".

واوضح، أن "العملية كانت تستهدف ابراج نقل الطاقة الكهربائية وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

related

الحشد العشائري يحبط هجوما لداعش شرقي صلاح الدين

Date: 2020-10-25 19:40:10
الحشد العشائري يحبط هجوما لداعش شرقي صلاح الدين

خلال نزهة في صلاح الدين.. غرق شابين من بغداد بنهر دجلة

Date: 2021-04-10 09:53:32
خلال نزهة في صلاح الدين.. غرق شابين من بغداد بنهر دجلة

سقوط سبع ضحايا وإصابة 11 شخصاً باستهداف 61 خطاً رئيسياً للكهرباء في العراق

Date: 2021-07-03 16:26:31
سقوط سبع ضحايا وإصابة 11 شخصاً باستهداف 61 خطاً رئيسياً للكهرباء في العراق

ناحية في صلاح الدين تكشف "سر" الهجمات المباغتة وتطالب بمعدات حربية متطورة

Date: 2020-11-20 11:05:16
ناحية في صلاح الدين تكشف "سر" الهجمات المباغتة وتطالب بمعدات حربية متطورة

في كربلاء وصلاح الدين.. انتشال جثة شاب واستنفار بحثاً عن أخرى

Date: 2021-04-10 16:14:23
في كربلاء وصلاح الدين.. انتشال جثة شاب واستنفار بحثاً عن أخرى

الكاظمي يوجه باستخدام طائرات مسيرة لحماية أبراج الطاقة عبر لجنة يرأسها رشيد فليح

Date: 2021-07-03 20:55:10
الكاظمي يوجه باستخدام طائرات مسيرة لحماية أبراج الطاقة عبر لجنة يرأسها رشيد فليح

تحذير من تنامي خطر داعش بين ثلاث محافظات بينها بغداد

Date: 2020-11-28 07:13:57
تحذير من تنامي خطر داعش بين ثلاث محافظات بينها بغداد

داعش يُحيي "مركز القيادة" بين ديالى وصلاح الدين ويعتمد حرب "المضافات الفارغة"

Date: 2021-04-13 10:53:44
داعش يُحيي "مركز القيادة" بين ديالى وصلاح الدين ويعتمد حرب "المضافات الفارغة"