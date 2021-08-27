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صلاح الدين.. إحباط عملية "إرهابية" واعتقال قيادي داعشي ومساعده

Category: أمـن

Date: 2021-08-27T15:34:28+0000
صلاح الدين.. إحباط عملية "إرهابية" واعتقال قيادي داعشي ومساعده

شفق نيوز/ أحبط جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، عملية إرهابية في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين واعتقل آمر مفرزة امنية ومساعده.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين بعملية استباقية من احباط مخطط ارهابي يستهدف ناحية العلم والقاء القبض على آمر مفرزة امنية ومساعده وبحوزتهما (5) عبوات ناسفة ومواد تفجير وكاتم مسدس كانوا يرومون استهداف التجمعات البشرية وعناصر الأجهزة الامنية".

واشار إلى "تدوين أقوالهم ابتدائياً وتبين انهما ينتميان الى عصابات داعش الإرهابية ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين قاطع حمرين، وقد تمت احالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".

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