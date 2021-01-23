صلاح الدين تؤمن محيطها بنقاط تفتيش نموذجية

شفق نيوز/ اعلنت محافظة صلاح الدين، يوم السبت، عن إنشاء اربع سيطرات نموذجية في مداخلها لحماية المحافظة من تسلل وهجمات الجماعات المسلحة وتفادي اي خروق او هجمات تطال مناطقها.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ عمار خليل جبر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير اجتمع مع نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات صلاح الدين، في بغداد لمناقشة الوضع الامني وكذلك التأكيد على دعم محافظة صلاح الدين لقوى الامن.

وبين ان الاجتماع نتج عنه الاتفاق على تأمين الجزء الغربي والشرقي من المحافظة، ومنع محاولات تسلل الجماعات المسلحة الى صلاح الدين.

واضاف المكتب انه تم الاتفاق على انشاء اربع سيطرات نموذجية في مداخل المحافظة بدلاً من القديمة، مجهزة بكامل الاحتياجات الامنية، وتستلمها قوات الشرطة المحلية.

وبحسب البيان شدد محافظ صلاح الدين على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الادارة المحلية في المحافظة والقوى الامنية والعمليات المشتركة لغرض فرض الاستقرار في عموم المحافظة.

وتتعرض محافظة صلاح الدين لهجمات مباغتة وتعرضات ليلية مستمرة غالبا ما تستهدف المناطق الريفية والبعيدة عن المدن بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة والفراغات الامنية التي خلفها نقص القطعات الامنية.