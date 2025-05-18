صلاح الدين.. توتر أمني في "البوعجيل" بعد هدم مقر للحشد الشعبي

شفق نيوز/ سادت أجواء من التوتر في ناحية "البوعجيل" في محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، على خلفية قيام أشخاص مجهولين بهدم مقر قيد الإنشاء تابع لهيئة الحشد الشعبي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "أشخاصاً مجهولين قاموا بإزالة مبنى قيد الإنشاء تابعة للحشد الشعبي في ناحية البوعجيل شرقي مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، والمبنى كان معداً ليكون مقراً لإحدى تشكيلات الحشد في المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن "الحادثة أثارت حالة من التوتر في صفوف بعض السكان، وتجمّع عدد من العناصر المرتبطين بالحشد قرب الموقع"، مضيفاً أن "قوات الأمن طوّقت المكان تحسباً لأي تصعيد".

وتابع المصدر أن "هناك معلومات تفيد بأن شخصاً ينتمي إلى جهة سياسية وراء الحادثة".

ولم تصدر هيئة الحشد الشعبي حتى ساعة كتابة هذا الخبر أي بيان رسمي بشأن الحادثة، كما لم تعلّق السلطات المحلية على دوافع الهدم أو الإجراءات التي اتُخذت.

وتُعد منطقة "البوعجيل" من المناطق الحساسة في محافظةصلاح الدين.